Prima pagina Corriere dello Sport: Inter, via libera

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, domenica 12 dicembre 2021. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, domenica 12 dicembre 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. Un sabato pieno di sorprese in Serie A. Milan e Juventus, infatti, non vanno oltre l'1-1 contro Udinese e Venezia. L'Inter ha il via libera per piazzarsi al primo posto della classifica. Anche il Napoli può approfittare del passo falso dei rossoneri e agganciarli.