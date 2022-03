Prima pagina Corriere dello Sport: “Juve al Max”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, sabato 12 marzo 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 12 marzo 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus di Massimiliano Allegri che, oggi alle ore 18:00, sarà impegnata in casa della Sampdoria in uno degli anticipi della 29^ giornata di Serie A. Giocherà Álvaro Morata davanti, ma non Dušan Vlahović, che riposerà in vista della partita di Champions League contro il Villarreal.