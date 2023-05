Prima pagina Corriere dello Sport: “Real Simone”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 11 maggio 2023. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 11 maggio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

L'edizione odierna del Corriere dello Sport apre con la Champions League. Real Simone. Champions: Inzaghi prenota la finale del 10 giugno a Istanbul. Inter splendida, Dzeko e Mkhitaryan affondano il Milan. Rossoneri sotto shock: subiti 2 gol in 11 minuti. Leao, si a Maldini: rinnovo fino al 2028 e clausola da 150 milioni. A destra. Europaleague per due. Juve tra Siviglia e penalizzazione. Dybala vuol dare la nona a Mou. La Fiorentina sogna un altro '61. Si chiude con il tennis. Fognini elimina Murray. Musetti: "Roma mi aiuta". Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).