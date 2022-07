Prima pagina Corriere dello Sport: “Zaniolo, lo strappo”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 10 luglio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'esclusione di Nicolò Zaniolo dal primo test amichevole stagionale della Roma di José Mourinho. Il giocatore vuole andare alla Juventus, ma il tecnico portoghese è stato chiaro: andrà via soltanto se i giallorossi riusciranno a prendere Paulo Dybala. Mou non è interessato a Wilfried Zaha del Crystal Palace.