Prima pagina Corriere dello Sport: “Derbistanbul”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi apre con la Champions League. Derbistanbul. La notte di Milan-Inter: vale mezza finale Champions in Turchia. Giroud c'è, Leao ci prova. Lautaro in coppia con Dzeko. Emozioni a Madrid: Real rimontato. Ancelotti fa tremare Pep, De Bruyne salva il City. Sul taglio a destra. Spalletti per te anche due anni in più. Europa League, domani Juventus-Sivigilia. Elkann vota Giuntoli: "Sarà lui a scegliere". Sorpresa Lazio. Milinkovic: "Preferisco il 3-5-2". Europa League, domani Roma-Bayern Leverkusen. Oliver, l'ammazza Mou 7 rigori contro in 6 anni. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).