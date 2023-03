Prima pagina Corriere dello Sport: “Diabolico”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 9 marzo 2023. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 9 marzo 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina del Corriere dello Sport di oggi apre con la Champions League. Diabolico. Champions League, Conte eliminato: l'Europa è ancora amarissima. Il Milan regge l'urto Tottenham: è nei quarti dopo 11 anni. Finale pazzesco per i rossoneri, Maignan salva la qualificazione. Psg altro fallimento: il Bayern lo batte e lo manda a casa. Più in basso l'Europa League. Carica Allegri: Mi fido di Dusan. Soluzione Mou: Tammy la chiave. Conference League: Sivasspor a Firenze, Italiano è da record. La Lazio pinge Calleri il salvatore. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).