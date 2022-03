Prima pagina Corriere dello Sport: “Inter solo applausi”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 9 marzo 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre facendo i complimenti all'Inter per la vittoria, 1-0, in casa del Liverpool, in occasione della partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri si impongono grazie ad un eurogol di Lautaro Martínez nella ripresa, ma non basta. Ai quarti vanno gli inglesi di Jürgen Klopp, che ne avevano fatti due all'andata a 'San Siro'.