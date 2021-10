Prima pagina Corriere dello Sport: “Raiola: ‘Gigio, una gogna’”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, venerdì 8 ottobre 2021. La rassegna stampa con news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 8 ottobre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'intervista esclusiva a Mino Raiola, agente di Gianluigi Donnarumma, intervenuto in sua difesa dopo i fischi ricevuti dal portiere durante Italia-Spagna 1-2 di Nations League a 'San Siro'. Attacco del procuratore al Milan, 'reo', a suo dire, di non aver sostenuto il ragazzo.