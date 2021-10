Quotidiani sportivi, le prime pagine: parlano Pioli e Raiola. Poi mercato

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le dichiarazioni di Stefano Pioli, tecnico del Milan, in occasione del 'Festival dello Sport' di Trento. L'allenatore rossonero non si nasconde: punta allo Scudetto. Si parla, poi, del calciomercato della Juventus, visto che il rinnovo di Paulo Dybala sarà presto ufficiale: nuovo contratto fino al 30 giugno 2026. Intervista esclusiva, quindi, con Vincenzo Montella, tecnico dell'Adama Demirspor: l'Aeroplanino vuole far decollare nuovamente Mario Balotelli verso l'azzurro. Mentre la Nazionale Italiana di Roberto Mancini si lecca le ferite, vola la Francia di Didier Deschamps: ieri sera 3-2 al Belgio con gol decisivo del milanista Theo Hernández. In Serie A, dopo la sosta, si vedranno stadi pieni al 75% mentre in Premier League potrebbe approdare, nuovamente, Antonio Conte: lo cerca il Newcastle United, appena acquistato dagli sceicchi sauditi.