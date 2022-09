Prima pagina Corriere dello Sport: “FenomeNapoli!”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 8 settembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il commento di Napoli-Liverpool 4-1, prima giornata del Girone A della Champions League. Azzurri scatenati allo stadio 'Diego Armando Maradona', doppietta di Piotr Zieliński, a segno anche il 'Cholito' Giovanni Simeone in una serata in cui Kvicha Kvaratshkelia ha incantato nuovamente tutti.