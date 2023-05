Prima pagina Corriere dello Sport: “Secondo Max. Napoli canta Osi segna”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 8 maggio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus di Massimiliano Allegri che ieri pomeriggio, nel 'lunch match' della 34^ giornata di campionato, ha vinto 0-2 al 'Gewiss Stadium' contro l' Atalanta di Gian Piero Gasperini . Qualificazione Champions in tasca per la 'Vecchia Signora' con i gol di Samuel Iling-Junior e Dušan Vlahović .

Festa tricolore, invece, a Napoli, per la prima uscita degli azzurri di Luciano Spalletti da campioni d'Italia in carica. Contro la Fiorentina basta un calcio di rigore di Victor Osimhen per conquistare i tre punti. In coda alla classifica, invece, colpo dell'Hellas Verona, che vince 0-1 in casa del Lecce grazie ad una rete di Cyril Ngonge.