Prima pagina Corriere dello Sport: “Fuori uno”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 8 marzo 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina del Corriere dello Sport di oggi apre con la Champions League. Fuori uno. Champions, il Milan in casa Tottenham parte da 1-0. Londra, Conte e Pioli si giocano i quarti. E la conferma. Chelsea e Benfica le prime promosse. Lo scivolone di Sarri. Conference, la Lazio battuta dall'AZ: 1-2. Moise riscattato dall'Everton. Juve, Kean è costato 35 milioni. L'attaccante acquistato in via definitiva. Caso Mou: l'arbitro in TV tenta di difendersi ma cade in trappola. Il labiale smentisce Serra. Totti dà lo sfratto a Ilary. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).