Prima pagina Corriere dello Sport: “Inter e Juve su Zielinski”

Si parla, poi, anche di calciomercato per Milan e Lazio. Scatto dei rossoneri per Serhou Guirassy, classe 1996, bomber dello Stoccarda: ha una clausola risolutoria di 20 milioni di euro. Nodo rinnovo, invece, in casa biancoceleste, per Alessio Romagnoli. Per Enzo Raiola, il suo agente, "ci sono situazioni da valutare" anche in virtù di una promessa fatta dal Presidente Claudio Lotito.