Prima pagina Corriere dello Sport: “L’Europa siamo noi”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 7 dicembre 2021. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 7 dicembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Champions League e dei big match che attendono questa sera le squadre di Milano . Si tratta di Milan-Liverpool e Real Madrid-Inter . Il tecnico rossonero Stefano Pioli si gioca la qualificazione agli ottavi di finale con Zlatan Ibrahimović davanti; quello dei 'Reds', Jürgen Klopp , farà ampio turnover.

Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, invece, pur già qualificato, vuole andare a strappare il primo posto nel girone alle 'Merengues' di Carlo Ancelotti. Intanto, per reati societari e bancarotta, Massimo Ferrero, Presidente della Sampdoria, è stato arrestato: immediate le sue dimissioni da ogni carica in seno al club blucerchiato.