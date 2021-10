Prima pagina Corriere dello Sport: “Grazie Italia”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 7 ottobre 2021. La rassegna stampa con news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, giovedì 7 ottobre 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Il Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, ringrazia l'Italia di Roberto Mancini che, dopo 37 gare di imbattibilità (record assoluto) perde a 'San Siro', 1-2, contro la Spagna nella semifinale di Nations League. Doppietta di Ferrán Torres per gli iberici.

Nel mezzo, l'espulsione di Leonardo Bonucci per doppia ammonizione che condiziona il match. Inutile nel finale il gol di Lorenzo Pellegrini. Partita da incubo per Gianluigi Donnarumma, sonoramente fischiato dai tifosi del Milan accorsi allo stadio per vedere la Nazionale.

Polemica, poi, tra Claudio Lotito (Presidente della Lazio) e Gabriele Gravina (Presidente della F.I.G.C.) per il caos tamponi che ha portato all'esclusione del primo dal Consiglio Federale. Infine, cambio nel management alla Roma: Guido Fienga non è più CEO, al suo posto ecco Pietro Berardi. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

