Prima pagina Corriere dello Sport: “KK a casa Juve”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 7 luglio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla dell'incontro tra Fali Ramadani , agente di Kalidou Koulibaly e la Juventus , avvenuto nella serata di ieri. Il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri , vuole il difensore centrale senegalese.

L'Inter, che sta per cedere Milan Škriniar al PSG, scatta per Gleison Bremer del Torino mentre appare sempre più in bilico il futuro in nerazzurro di Edin Džeko. Tra i pali della porta interista, intanto, è già una bella lotta tra André Onana e Samir Handanović. Nella Capitale segnalano José Mourinho (Roma) e Maurizio Sarri (Lazio) come allenatori inquieti: il primo vorrebbe Paulo Dybala ed investimenti, il secondo ha ottenuto Nicolò Casale dell'Hellas Verona.