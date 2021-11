Prima pagina Corriere dello Sport: “Allegri, ora tutto sulla Champions”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, sabato 6 novembre 2021. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 6 novembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la presentazione di Juventus-Fiorentina , partita della 12^ giornata di Serie A in programma oggi pomeriggio alle ore 18:00 .

Mentre, alla Roma, i Friedkin promettono a José Mourinho tre nuovi acquisti per il calciomercato di gennaio, ecco le convocazioni del C.T. Roberto Mancini per le prossime sfide dell'Italia, impegnata nella qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Tornano Gianluca Mancini, Andrea Belotti, esordio per Tommaso Pobega. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).