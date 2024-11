Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, il derby del cuore”

Dušan Vlahović sarà chiamato alla sfida a distanza con Jonathan David, bomber canadese già autore di 12 gol: si svincolerà il prossimo 1° luglio 2025 e piace alla Juve. Si parla, poi, di Real Madrid-Milan (ore 21:00). In casa di Carlo Ancelotti - che non avrebbe voluto giocare il match in rispetto della tragedia di Valencia - il Diavolo di Paulo Fonseca rilancia Rafael Leão. L'allenatore portoghese si aspetta che il suo connazionale sia decisivo.

Ma si giocherà anche Bologna-Monaco (sempre alle ore 21:00), con i rossoblu di Vincenzo Italiano che chiederanno allo stadio 'Dall'Ara' la spinta decisiva per cercare di conquistare il primo successo in questa competizione. Quindi, sul quotidiano romano trovano anche spazio i temi relativi al campionato di Serie A. Sotto la testata, per esempio, l'ennesima giornata da dimenticare per la classe arbitrale italiana e la mancanza di uniformità di giudizio nell'utilizzo del V.A.R..

Poi, in basso, la riforma della F.I.G.C., con la Serie A spaccata a metà e i posticipi del lunedì della 11^ giornata. Empoli-Como 1-0, Parma-Genoa 0-1 (esordio, con ammonizione nel finale, per Mario Balotelli) e, soprattutto, Lazio-Cagliari 2-1 allo stadio 'Olimpico'. La squadra di Marco Baroni aggancia il terzo posto in classifica, a quota 22 punti, affiancandosi ad Atalanta e Fiorentina.

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 5 novembre 2024