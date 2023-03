Prima pagina Corriere dello Sport: “La spunta Mou”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 5 marzo 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina del Corriere dello Sport di oggi, apre con la Serie A. La spunta Mou. Squalifica sospesa: stasera sarà in panchina in Roma-Juve. Vinto il primo round con Serra: puà sifdare Allegri. "Dybala risolve non trascina". Pellegrini recupera: giocherà con la Joya e con Abrahma. Allegri: "Credo nella rimonta per la Champions". Subito Max, ma la Ferrari c'è. Scatta il Mondiale extralerge con il GP del Bahrain. Nico-Jovic, ciao Milan. La Fiorentina ferma i rossoneri. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).