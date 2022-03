Prima pagina Corriere dello Sport: Inter, risveglio Toro

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, sabato 5 marzo 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 5 marzo 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Prima pagina meritata per Lautaro Martínez, che stende la Salernitana con una tripletta dopo un digiuno di tre mesi. I nerazzurri si piazzano, dunque, in testa alla classifica di Serie A in attesa di Napoli-Milan, partita in programma domani sera al 'Maradona' alle ore 20:45.