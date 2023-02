Prima pagina Corriere dello Sport: “C’è tutto Mou”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 5 febbraio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina del Corriere dello Sport apre con la Serie A. C'è tutto Mou. La Roma batte l'Empoli soffrendo e per 24 ore è seconda. Decisivi Ibanez e Abraham in avvio. Il Sassuolo ferma l'Atalanta. Inter e Milan a eliminazione. Il derby è decisivo per Inzaghi e Pioli. E Spalletti può allungare ancora in casa dello Spezia. Klopp affonda, l'Arsenal va KO. Che sorprese in Premier: il Liverpool fuori dalla zona Europa. Jacobs vince sui 60 metri. Italia sfida impossibile. Rugby, debutto azzurro al sei nazioni. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).