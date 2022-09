Prima pagina Corriere dello Sport: Leao e Kvara, due Diavoli

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 4 settembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina del 'Corriere dello Sport', oggi in edicola, apre parlando dei 'due diavoli' Rafael Leao e Khvicha Kvaratskhelia. Il primo sconvolge l'Inter e trascina il Milan alla vittoria in rimonta per 3-2. Il secondo mette la freccia e regala al Napoli il gol dei tre punti contro la Lazio. Secondo gol consecutivo per Arkadiusz Milik, ma non basta: Fiorentina-Juventus termina 1-1.