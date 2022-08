Prima pagina Corriere dello Sport: “Sarri show”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 4 agosto 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista esclusiva a Maurizio Sarri , tecnico della Lazio , che ha toccato vari temi. Dal calciomercato , con le situazioni di Luis Alberto e Sergej Milinković-Savić , al suo passato nella Juventus con Cristiano Ronaldo fino ad arrivare al giudizio sulla Serie A che sta per cominciare.

Il Napoli di Luciano Spalletti supera 3-1 il Girona grazie ad una super prestazione di Kvicha Kvaratshkelia: l'allenatore azzurro si gode la sua stella georgiana. Vertice di mercato, intanto, ieri in casa Juventus, con Massimiliano Allegri che spinge per avere Filip Kostic, esterno offensivo dell'Eintracht Francoforte: sarebbe ideale per rifornire Dušan Vlahović, ma sul classe 1992 c'è la concorrenza del West Ham in Premier League.