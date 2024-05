Prima pagina Corriere dello Sport: “Juve, con tre punti è Champions”

Vede la Champions anche il Bologna di Thiago Motta nonostante, in casa del Torino , i felsinei strappino soltanto un pareggio a reti bianche. Ai rossoblu - 13 punti e 7 risultati utili di fila - basterà conquistare altri 5 punti nelle ultime 3 giornate di campionato per centrare il grande obiettivo. Lo sogna anche la Lazio , che vuole provare la maxi-rimonta: biancocelesti di scena oggi, alle ore 18:00 , a Monza , con il tecnico Igor Tudor che sceglie Ciro Immobile al centro del suo attacco.

Tranquilla e soddisfatta, invece, l'Inter di Simone Inzaghi, che ha già vinto lo Scudetto da due settimane. Stasera, alle ore 20:45, giocherà in casa del Sassuolo e darà spazio alle seconde linee. In campo il portiere Emil Audero, i centrocampisti Davide Frattesi e Kristjan Asllani e l'attaccante Alexis Sánchez. Ma i nerazzurri vogliono vincere per restituire ai neroverdi la sconfitta dell'andata, l'unico k.o. dei meneghini in questa stagione in Serie A.