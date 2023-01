Prima pagina Corriere dello Sport: “Napoli solo”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 3 gennaio 2023. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, martedì 3 gennaio 2023. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del Napoli di Luciano Spalletti, che domani sera sarà di scena a 'San Siro' contro l'Inter. Il tecnico azzurro, per il quotidiano romano, deve combattere anche contro i gufi visto che è l'unica squadra rimasta imbattuta in Europa.

Si affiderà al rientrante Khvicha Kvaratskhelia, mentre i nerazzurri perdono Marcelo Brozović per un problema al soleo. In alto, sotto la testata, si parla della Roma: il bilancio giallorosso fa paura, ci sono perdite per 219 milioni di euro. Intanto, però, è tornato Paulo Dybala: la 'Joya' ha legato il suo futuro al club della Capitale finché ci sarà José Mourinho in panchina.

Mentre il Brasile si mette in fila per Pelé, il cui funerale sarà oggi, alla Juventus non c'è propriamente un bel clima: contestati i campioni del mondo Leandro Paredes e Ángel Di María per aver partecipato alla festa di Lionel Messi ed essere quindi ritornati con tutta calma alla Continassa.

Mercato: il Chelsea ha preso l'argentino Enzo Fernández dal Benfica per 127 milioni di euro. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 3 gennaio 2023