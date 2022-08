Prima pagina Corriere dello Sport: “Inzaghi ha paura”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 2 agosto 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la paura di Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, che gli vengano ceduti Milan Škriniar (nel mirino di PSG e Chelsea) e Denzel Dumfries (piace anche lui ai 'Blues'). La società nerazzurra per ora resiste, ma per quanto potrà farlo? La dirigenza prova a fare cassa cedendo Andrea Pinamonti e Cesare Casadei per blindare i due pilastri. Intanto, Alexis Sánchez rescinde il suo contratto e va all'Olympique Marsiglia.