Prima pagina Corriere dello Sport: “Shock Mondiale”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 1° novembre 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, martedì 1° novembre 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dello shock Mondiale per Paul Pogba, centrocampista della Juventus. Nuovo infortunio, infatti, per il francese che sarà costretto, dunque, a rinunciare ai Mondiali in Qatar con la sua Nazionale.

Non solo lui, però, è in ansia per questo. Si è fatto nuovamente male, infatti, anche Romelu Lukaku, centravanti dell'Inter: il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, conta di riaverlo a disposizione dopo la sosta, ma il belga farà una corsa contro il tempo per cercare di essere disponibile per il suo Belgio in vista della rassegna iridata.

Si parla, poi, di Verona-Roma 1-3, tre punti importanti per i giallorossi di José Mourinho arrivati anche grazie all'ingresso in campo del giovane Cristian Volpato. Spazio, quindi, alla Champions League, con Bayern Monaco-Inter e Liverpool-Napoli in programma stasera ed al rinnovo di mister Stefano Pioli con il Milan fino al 2025.

Chiosa con la condanna di Steven Zhang, Presidente dell'Inter, per lo svuotamento della Curva Nord durante la partita contro la Sampdoria. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

