Prima pagina Corriere dello Sport: “Cambia tutto”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 1° febbraio 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 1° febbraio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, fa un riassunto di quanto successo nel corso del calciomercato di gennaio in Serie A .

"Riparte un altro campionato", secondo il quotidiano romano, che mette in copertina, in particolare, i colpi della Juventus ( Dušan Vlahović e Denis Zakaria ), quelli dell' Inter ( Robin Gosens e Felipe Caicedo ), oltre che quelli della Fiorentina ( Arthur Cabral ), della Roma ( Sérgio Oliveira ), del Napoli ( Axel Tuanzebe ) e dell' Atalanta ( Jérémie Boga ).

Non ha operato in entrata, invece, fatto salvo per il giovanissimo Marko Lazetić, il Milan di Stefano Pioli. In casa Lazio, un solo colpo, l'arrivo di Jovane Cabral dallo Sporting Lisbona. Tesserato, poi, anche Dimitrije Kamenović nonostante il 'no' espresso dal tecnico Maurizio Sarri. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).