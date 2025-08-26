Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, Harder e Fabbian per Allegri”

Spazio, poi, al calciomercato, con il Napoli molto vicino a piazzare il colpo Rasmus Højlund. Un'operazione da 45 milioni di euro tra prestito oneroso e obbligo di riscatto condizionato alla qualificazione in Champions League della squadra di Antonio Conte. In arrivo, alla sua corte, anche la mezzala: un gradito ritorno, quello di Eljif Elmas dal RB Lipsia. Si deciderà in 7 giorni il futuro di Dušan Vlahović: sarà ancora alla Juventus? Ultima parola al direttore generale dei bianconeri, Damien Comolli.
Definito 'strano', invece, dal quotidiano romano, il mercato del Milan: in arrivo, per l'attacco, lo sconosciuto Conrad Harder dallo Sporting Lisbona. Intanto, il direttore sportivo Igli Tare chiama il Bologna (lunghi infortuni per Nicolò Casale e Ciro Immobile) per Giovanni Fabbian. Per ottenere il sì di Jadon Sancho a vestire la maglia della Roma scendono in campo persino i Friedkin.
