Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, Harder e Fabbian per Allegri”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 26 agosto 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 26 agosto 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Inter-Torino, 'Monday Night' della 1^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatosi ieri sera a 'San Siro' e terminato 5-0 per i nerazzurri di Cristian Chivu. Ottimo, quindi, l'esordio del tecnico rumeno con l'Inter in campionato. Reti di Marcus Thuram (doppietta), Alessandro Bastoni, Lautaro Martínez e Ange-Yoan Bonny.

Spazio, poi, al calciomercato, con il Napoli molto vicino a piazzare il colpo Rasmus Højlund. Un'operazione da 45 milioni di euro tra prestito oneroso e obbligo di riscatto condizionato alla qualificazione in Champions League della squadra di Antonio Conte. In arrivo, alla sua corte, anche la mezzala: un gradito ritorno, quello di Eljif Elmas dal RB Lipsia. Si deciderà in 7 giorni il futuro di Dušan Vlahović: sarà ancora alla Juventus? Ultima parola al direttore generale dei bianconeri, Damien Comolli.

Definito 'strano', invece, dal quotidiano romano, il mercato del Milan: in arrivo, per l'attacco, lo sconosciuto Conrad Harder dallo Sporting Lisbona. Intanto, il direttore sportivo Igli Tare chiama il Bologna (lunghi infortuni per Nicolò Casale e Ciro Immobile) per Giovanni Fabbian. Per ottenere il sì di Jadon Sancho a vestire la maglia della Roma scendono in campo persino i Friedkin.

Il Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 26 agosto 2025

