Prima pagina Corriere dello Sport: “Juve, Motta: ‘Conta solo il successo'”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 21 gennaio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le dichiarazioni di Thiago Motta, allenatore della Juventus, in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro il Club Brugge valevole per la 7^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2024-2025. Sul fronte calciomercato, arriverà un difensore tra Lloyd Kelly (Newcastle) e Renato Veiga (Chelsea).