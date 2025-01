Prima pagina Corriere dello Sport: “Giménez, il Milan avanza”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 28 gennaio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre definendo "un attacco a Thiago Motta" l'indiscrezione del quotidiano sportivo francese 'L'Équipe' che vorrebbe la Juventus in contatto con Xavi Hernández per la panchina. Sarebbero, questi, i primi effetti della brutta sconfitta di Napoli e del - 16 in classifica dalla vetta.