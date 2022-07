Prima pagina Corriere dello Sport: “Napoli, c’è Kepa”

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del Napoli, alla ricerca di un nuovo portiere. Kepa del Chelsea potrebbe difendere i pali della porta azzurra, in quanto il club avrebbe trovato l'accordo con il Chelsea per un prestito con diritto di riscatto. Focus anche sulle due amichevoli di lusso disputate ieri: l'Inter ha pareggiato, in rimonta, 2-2 contro il Lione, mentre la Roma ha vinto 1-0 contro il Tottenham. In basso spazio alla Community Shield vinta dal Liverpool contro il Manchester City, mentre per questa sera è previsto il sold out a Wembley per la finale del campionato europeo femminile. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).