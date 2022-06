Prima pagina Corriere dello Sport: “Di Maria, ci siamo”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 27 giugno 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Al centro focus sui calciatori liberi a parametro zero, ma il quotidiano romano sottolinea come molti di questi non riescano a trovare squadra.

In basso la situazione che riguarda Cristiano Ronaldo. Il portoghese vorrebbe lasciare il Manchester United in quanto non disputerà la prossima Champions League, con il Chelsea che potrebbe acquistarlo. Ma qualcosa non sta andando nel verso giusto. Di fianco focus sulla Serie A, con le big del campionato che inizieranno lunedì prossimo la preparazione in vista della prossima stagione.