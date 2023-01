Prima pagina Corriere dello Sport: “Zaniolo, vai”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, venerdì 27 gennaio 2023. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 27 gennaio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del Milan e del mancato trasferimento di Nicolò Zaniolo . C'è distanza tra i rossoneri e la Roma, dunque il Diavolo ha deciso di ritirarsi. Intanto sul giocatore, che ha chiuso con la Roma, c'è l'interesse del Bournemouth.

Osimhen viene paragonato a Jacobs, mentre i biancocelesti ritrovano Milinkovic e Luis Alberto. Per quanto riguarda i viola, Brekalo sarebbe vicino al trasferimento. Infine spazio alla Serie A, con il Bologna che oggi potrebbe schierare in campo Zirkee. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).