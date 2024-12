Prima pagina Corriere dello Sport: dura risposta di Marotta a Cardinale

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 24 dicembre 2024. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 24 dicembre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con la Serie A. Inzaghi a quota 37: Como battuto 2-0. Dura risposta di Marotta a Cardinale. Ti faccio vedere le stelle. Marotta: "Due a Milano le ha solo l'Inter". Napoli: contratto sul tavolo per Meret. Roma, Dybala vuole restare. Monza, via Nesta dentro Bocchetti. Juventus, missione per Silva. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.