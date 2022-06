Prima pagina Corriere dello Sport: “Intoccabile Kalidou”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 18 giugno 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la volontà del Napoli di trattenere ad ogni costo Kalidou Koulibaly, difensore senegalese accostato alla Juventus. In alto, sotto la testata, spazio per Romelu Lukaku: l'attaccante del Chelsea potrebbe tornare all'Inter.