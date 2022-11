Prima pagina Corriere dello Sport: “Maradonapoli”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 12 novembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del Napoli che oggi, alle 15.00, sfiderà l' Udinese al Maradona che registrerà il tutto esaurito per l'ultima partita del 2022.

Intanto la Roma può sorridere: Paulo Dybala è recuperato e potrebbe lanciarlo dall'inizio contro il Torino . Un recupero che farà piacere anche al c.t. Scaloni che lo ha convocato per il Mondiale in Qatar.

Oggi è vigilia del big match tra Juventus e Lazio: la presenza di Vlahovic è in forte dubbio, mentre Immobile è recuperato e potrebbe giocare dal primo minuto. Infine spazio alla Nazionale, con Mancini che convoca Zaniolo nonostante il calciatore, come dichiarato da lui stesso, non sia al 100%. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).