Prima pagina Corriere dello Sport: “Lautaro e Acerbi salvano Inzaghi”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 11 gennaio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la vittoria in Coppa Italia dell' Inter . I nerazzurri hanno superato ieri a San Siro, agli ottavi di finale, il Parma vincendo 2-1 ai tempi supplementari.

A destra focus sulla Roma di Mourinho e su Georginio Wijnaldum: il rientro dell'olandese potrebbe slittare. In basso, invece, le dichiarazioni di Ancelotti e Gattuso, i quali hanno confessato che il loro rapporto non è più come quello di una volta. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).