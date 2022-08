Prima pagina Corriere dello Sport: “Inter, che schiaffi”

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'Inter, reduce da una pesante sconfitta per 4-2 contro nel match amichevole contro il Villarreal. Il Milan, invece, ha stravinto per 6-1 contro il Vicenza. Poco sotto la testata focus sul mercato. La Juventus sarebbe molto vicina all'acquisto di Filip Kostic, mentre il Napoli sarebbe pronto a salutare Fabian Ruiz e ad accogliere Keylor Navas. Infine spazio alla Roma e al Tottenham di Antonio Conte: oggi i giallorossi affronteranno lo Shakthar Donetsk in amichevole in uno Stadio Olimpico che sarà tutto esaurito, mentre gli 'Spurs' dilagano a differenza del Liverpool che è stato fermato dal neopromosso Fulham. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).