Porto-Milan 1-0, il CorSport duro: “Dici Brych, pensi al disastro”

L'errore di Felix Brych in occasione del gol del Porto ha penalizzato il Milan. Il 'CorSport' ci è andato giù duro sulla valutazione dell'arbitro

Nel day-after di Porto-Milan due cose balzano all'occhio: la brutta prestazione dei rossoneri e l'ennesimo errore arbitrale a sfavore. Una svista che il 'Corriere dello Sport' ha commentato in modo abbastanza duro: "Dici Brych, pensi al disastro". Ecco l'analisi: "Resta da capire cosa ci trovano (e ora cosa ci trova Rosetti, Gran Capo degli arbitri Uefa) in questo avvocato di Monaco di Baviera: ogni volta che fa una cosa, ne sbaglia due. Lo avevamo lasciato - riferendoci alle squadre italiane - alla pessima semifinale contro la Spagna all’Europeo e all’altrettanto pessima partita dell’Atalanta contro lo Young Boys a fine settembre. E dire che il Milan veniva dalla “cura” Çakir. Ieri Brych s’è superato: gol del Porto da annullare per un fallo netto su Bennacer, poi un possibile rigore per i portoghesi. In mezzo, tante scelte da dilettante (come si fa a far rientrare un giocatore, Wendell nel caso, che è fuori dal campo con l’azione che transita da lì?).