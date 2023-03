Napoli-Milan, allenatori a confronto: i profili di Spalletti e Pioli

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, fa una panoramica dei profili dei due allenatore di Milan e Napoli. Spalletti, si legge, era un mediano di corsa e di inserimenti, a lungo navigante nei mari tempestosi della Serie C. Pioli ha fatto una bella carriera da difensore di Serie A. Terzino, stopper o libero, senza distinzione. Sia Spalletti sia Pioli, da allenatori, hanno cominciato dal basso. Spalletti dall’Empoli in C1 nel 1994. Fino ad arrivare sulle panchine di Roma, Inter e Napoli. Pioli è passato tra Chievo, Salernitana, Modena, Parma, Grosseto, Modena, Piacenza, Sassuolo, Palermo. Al Milan arriva 54 anni. Spalletti è proprietario di due tenute di campagna, due “fattorie” vere, ettari in cui si semina e si raccoglie. Stefano Pioli viene da Parma e scarica le tensioni in altro modo, sulla strada in bicicletta. Il ciclismo elimina le tossine e migliora l’umore. Questi i profili degli allenatori di Napoli e Milan. Milan, la firma di Giroud attesa settimana prossima