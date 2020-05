Pioli, serve l’Europa per scacciare il fantasma di Rangnick

MILAN NEWS – Su Stefano Pioli, tecnico del Milan, incombe, minacciosa, la figura di Ralf Rangnick, tedesco, attuale responsabile dell’area sportiva del gruppo ‘Red Bull‘, che, presumibilmente, sarà il prossimo allenatore e direttore tecnico rossonero nella stagione 2020-2021.

Come riportato dal ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola, a Pioli, qualora si riprendesse a giocare il campionato di Serie A 2019-2020, servirà conquistare necessariamente un posto nelle prossime coppe europee per scacciare il fantasma di Rangnick ed avere più potere ai fini di una possibile conferma in panchina. QUI LE ULTIME SUL FUTURO DI ZLATAN IBRAHIMOVIC >>>