Pioli, una frase motivazionale per il suo Milan nel tunnel di San Siro

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha avuto una brillante idea per caricare i suoi. L'ispirazione l'ha avuta da un libro di una 'life coach'

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina ha rivelato un aneddoto su Stefano Pioli, allenatore del Milan, giunto alla sua terza stagione alla guida della squadra rossonera. Il tecnico del Diavolo, infatti, ha fatto stampare una frase nel tunnel che dagli spogliatoi del Milan porta al prato verde dello stadio di 'San Siro'.

La frase è scritta, a caratteri cubitali, in bianco e nero, su una parete rossa e recita: "Be a warrior, not a worrier". Che, tradotto dall'inglese, suona più o meno così: "Sii un guerriero e non aver paura". Pioli ha avuto l'ispirazione, secondo la 'rosea', da Harley L Silk, una 'life coach' che ha intitolato così un suo libro.

Milan, geniale idea di mister Pioli per motivare il gruppo

"Un approccio illuminante per vincere 12 preoccupazioni quotidiane" è il tema centrale del libro della Silk, una lettura motivazionale che offre soluzioni pratiche, strumenti di coaching ed esperienze personali. Pioli, per il Milan, è partito da qui per motivare i suoi ragazzi in campo in vista della partita contro l'Udinese.

Missione compiuta: Brahim Díaz e Ante Rebic, teoricamente fuori dalla formazione tipo, gli hanno fatto vincere la partita. I nuovi arrivati Charles De Ketelaere e Divock Origi sono entrati con determinazione. L'assenza di Sandro Tonali è stata ben 'tamponata' dal bosniaco Rade Krunic.

Pioli, ha incalzato 'La Gazzetta dello Sport', potrebbe in effetti già scrivere un libro tutto suo per come ha rialzato il Milan dal 2019 ad oggi, riportandolo prima in Europa League, poi nell'Europa che conta (Champions League), infine sul tetto d'Italia. Il tutto valorizzando tantissimi giocatori della rosa milanista.

Allenatore in campo, psicologo fuori. I suoi guerrieri, al debutto nella Serie A 2022-2023, non lo hanno di certo deluso. Ferragosto di riposo per tutti, il Milan di Pioli (che si sta rilassando a Forte dei Marmi) riparte domani. Mancano altre 37 partite di campionato e ci sarà tempo e modo per motivare ulteriormente i suoi calciatori. Milan, un bomber nel mirino. E lui ricambia la corte! Le ultime news di mercato >>>