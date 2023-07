Pardo: “L’Arabia Saudita cerca il meglio del calcio europeo”

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Pierluigi Pardo ha parlato di un calciomercato che vede l' Arabia Saudita come assoluta protagonista: "La novità dell’estate è poderosa: l’Arabia Saudita non cerca più solo figurine da collezione, ma calciatori funzionali, il meglio del calcio europeo: Brozovic e Milinkovic, Koulibaly e Kanté, Ruben Neves e Firmino. Non vogliono più solo Cristiano Ronaldo , ma cercano pure, con tutto il rispetto, Cordaz, perché serve un secondo che potrà diventare un bravo preparatore dei portieri".

Il noto telecronista ha poi continuato: "Come opporsi? Per farlo servono operazioni mirate e qualche colpo di genio. Kvara che arriva e fa il fenomeno, Acerbi a zero che si rivela un affare. In questo scenario anche i dolori che sembrano tremendi possono diventare occasioni. La plusvalenza che regala Onana, gli ottanta milioni per Tonali, Kim che va via ma al prezzo stabilito".