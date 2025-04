Paratici, sì a ostacoli: il Milan ‘vede’ il direttore sportivo

Il traguardo, ha commentato la 'rosea', si intravede, ma ancora non è stato tagliato. Manca, infatti, ancora qualcosa su clausole e allegati dei contratti . Fino al prossimo 20 luglio , causa squalifica internazionale, l'operatività di Paratici sarà limitata. In prima linea, dunque, ci sarà sempre il CEO Furlani, come nelle scorse sessioni di calciomercato . Il direttore tecnico Geoffrey Moncada , infatti, è sempre stato sprovvisto del patentino di DS ed è in attesa di concludere la pratica con il corso online all'UniSalento.

Incerti i tempi: si andrà probabilmente oltre Pasqua

Idee chiare in casa Milan, con Paratici prescelto per il ruolo di direttore sportivo. Ma tempi incerti. Magari si andrà oltre Pasqua per mettere a posto ogni punto nei negoziati. Il club di Via Aldo Rossi ha puntato su di lui per italianità, contatti internazionali, per le competenze sportive (19 trofei tra Scudetti e coppe nazionali in 10 anni alla Juventus) e gestionali. Il Milan, infatti, ha anche bisogno di una figura che sappia relazionarsi con uno spogliatoio di campioni. E Paratici, dal canto suo, riconosce nel Milan un club con la forza per tornare a vincere in fretta, dopo anni di difficoltà.