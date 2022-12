Flop in Serie A, unico nel Brasile: Milan, questo è il vero Paquetá

Lucas Paquetá, ceduto dal Milan nell'estate 2020, non ha mai quasi mai convinto in Serie A. Ora è rinato. E in Nazionale gioca da interno!

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Lucas Paquetá, visto che l'ex centrocampista del Milan sta brillando ai Mondiali in Qatar con il Brasile. Il Commissario Tecnico Tite gli ha ritagliato un ruolo cruciale in mediana, quello di collegamento tra le due fasi, al fianco di Casemiro ma leggermente più avanti di lui.

Mentre l'ex Real Madrid ed oggi al Manchester United è il centrocampista davanti ai quattro della difesa, Paquetá è quello dietro ai quattro dell'attacco. Ha sbagliato una sola partita, quella contro la Svizzera, quando Tite lo aveva collocato sulla trequarti per sostituire l'infortunato Neymar.

Brasile, Paquetá brilla nella posizione di interno a centrocampo — Contro la Corea del Sud Paquetá si è ripreso il suo posto in mezzo al campo, ha segnato e la 'Seleção' ha stravinto. È riemersa la vecchia intesa con Vinícius Júnior, con cui aveva giocato insieme nel Flamengo. Oggi, per incidere nel gioco, Paquetá ha bisogno di partire da dietro. Questa è stata la grande intuizione di Tite. Ora guai a tornare indietro. Il calciatore sudamericano non è più quel 'numero 10' tutto suola e colpi di tacco sul quale il Milan aveva puntato.

Era sbarcato 21enne in Europa, nel gennaio 2019, con l'etichetta del fantasista brasiliano classico. Settimane passate a chiedersi se ce l'avrebbe fatta ad evolvere nel ruolo di interno, la posizione che aveva in mente per lui Gennaro Gattuso, suo primo allenatore nel Milan. Prestazioni altalenanti, Paquetá non convinceva mai del tutto e si pensò di riavvicinarlo alla porta. Gattuso ne intuì le potenzialità come centrocampista totale, più di Marco Giampaolo e Stefano Pioli, che lo hanno avuto per poco in rossonero.

A Milano non si era mai ambientato: a Lione è rinato — Al Milan Paquetá, secondo la 'rosea', ha scontato un problema rimasto irrisolto: l'ambientamento, il rifiuto della città. Lo ha confermato la moglie in una recente intervista. Alla fine, con l'addio al Milan, Paquetá è rinato. È andato molto bene all'Olympique Lione in Francia, poi il trasferimento al West Ham, in Premier League, la scorsa estate. Dove, però, David Moyes lo ha scaraventato di nuovo nell'equivoco tattico del Milan. Osserverà, ora, i dettami di Tite per farlo esplodere anche in Premier?

Il Milan, intanto, guarda questo Paquetá formato verdeoro e un po' si morde le mani. Nato sulla trequarti, si è imposto come centrocampista di qualità. Un vero peccato per il Diavolo.