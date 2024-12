Palmeri: “Il Milan è un casino a cielo aperto. I responsabili sono i veterani”

Milan, Palmeri attacca i veterani per la situazione attuale: poi una frase che fa discutere

"Quello che succede alla Juventus avviene in parte anche al Milan. Che in verità nel nucleo storico dello scudetto e in Morata ce li avrebbe anche quel tipo di giocatori. Se non fosse che proprio i veterani sono i primi responsabili del casino a cielo aperto che è diventato ogni settimana il Milan. E allora il tuo asset si è praticamente mangiato il proprio vantaggio. Quello per intenderci che era successo l’anno scorso al Napoli, che aveva bisogno di un nocchiere e ha trovato il migliore possibile, che ha rimesso in carreggiata un gruppo che sa vincere a cui ha aggiunto giocatori con mentalità come Lukaku e McTominay. Proprio di mentalità il Napoli è là sopra, nonostante un gioco non da primi posti. Quello invece di cui dispone l’Inter, il gioco migliore d’Italia e una mentalità che finalmente fa accettare anche di vincere pur non giocando alla grande, cosa che peraltro accade poco, con il solo limite di essere all’altezza dei tanti impegni".