Tancredi Palmeri , noto giornalista, ha stilato un lungo ed interessante editoriale sulle colonne di 'Sportitalia' questa mattina, concentrandosi soprattutto sull'effetto dell'intervento di Gerry Cardinale all'evento organizzato dal 'Financial Times' e, più in generale, sul Milan . Ecco, dunque, il suo pensiero.

Palmeri: "Milan, Cardinale ha dato il benservito a Pioli. Perché non è stato contattato ancora Conte?"

Sul Milan: "Dal palco degli incontri del Financial Times ha praticamente inviato il benservito Cardinale all’indirizzo di Pioli. Cosa c’è adesso nel futuro del Milan da parte di Cardinale? Anche Furlani deve stare attento alla cadrega, anche se nel suo caso la questione è più complicata visto che lui è il trait d’union tra la proprietà operativa Redbird e quella ombra di Elliot. Quello che è possibile è che Furlani venga ricalibrato nella sua area di giurisdizione, e la presenza di Ibrahimovic accanto a Cardinale a Londra sembra il definitivo battesimo con la durlindana. Ora, è ben chiaro che Ibra abbia indicato Conte come guida tecnica. E allora perché ad oggi 2 marzo ancora non c’è stato un contatto con il mister, che ha già preparato il cuore a fare entrare il rossonero? Nel frattempo a Pioli rimane solo il jolly della vittoria in Europa League, nulla di meno. Chi deve chiarirsi le idee è Cardinale, su tante cose peraltro".