Ordine: “Tonali è un leader del Milan, sul mercato serve un centravanti”

Sulle pagine del Corriere dello Sport, Franco Ordine ha parlato del prossimo mercato del Milan e di quei giocatori, arrivati in estate, che non hanno convinto appieno: "Maldini è consapevole che le regole d’ingaggio non cambieranno nonostante i floridi numeri del bilancio e dovrà rimedire agli errori Charles De Ketelaere, Origi etc. La priorità è un centravanti che dia il cambio a Giroud (viaggia per i 37 anni). Mentre l’altra dichiarata esigenza è quella di consolidare alcuni ruoli come il centrocampo".