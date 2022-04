Operazione grande Milan, InvestCorp ci crede: svolta in 15 giorni

InvestCorp vuole rilevare il Milan da Elliott per un miliardo. L'obiettivo del fondo del Bahrein? Riportare il Diavolo a vincere la Champions

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato della possibile cessione del Milan da Elliott a InvestCorp, sottolineando come aprile potrebbe essere il mese della svolta rossonera. Entro due settimane, infatti, si saprà se il fondo del Bahrein avrà rilevato o meno la società meneghina dall'hedge fund statunitense.

La 'due diligence' (analisi dei conti, n.d.r.) si concluderà rapidamente e la trattativa in esclusiva tra InvestCorp ed Elliott si prolungherà per altri 15 giorni al massimo. Pronto un miliardo di euro per la famiglia Singer, che dunque potrebbe cedere il comando al nuovo proprietario prima della fine dell'attuale stagione.

Secondo la 'rosea', InvestCorp vuole fortemente il Milan: lo ha scelto ed intende includerlo nei suoi asset. In Italia il fondo del Bahrein aveva realizzato un'operazione simile nel settore della moda, rilevando 'Gucci'. Un brand con storia, tradizione, riconoscibilità a livello globale, elevato valore commerciale. Il Milan, nello sport, risponde agli stessi requisiti e, pertanto, InvestCorp considera il club di Via Aldo Rossi funzionale al proprio progetto di sviluppo.

Riconosciuti i meriti di Elliott nella ricostruzione e nel rilancio del Milan a livello nazionale e non solo, gli arabi intendono riportare il Diavolo a competere per gli obiettivi più nobili. Non per partecipare alla Champions League, ma giocare per vincerla. Con InvestCorp, ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport', partecipa all'acquisizione del Milan anche Mubadala. Si tratta del fondo sovrano degli Emirati Arabi Uniti, che detiene il 20% di InvestCorp è il cui CEO è Khaldun al-Mubarak, Presidente del Manchester City.

InvestCorp ha uffici e agenzie in tutto il mondo. Ora vuole rinnovare il proprio legame con il nostro Paese, dopo essere stato tra i primi 'private equity' ad investire in Italia. Mohammed Bin Mahfoodh Al Ardhi è il Presidente esecutivo di InvestCorp: sotto la sua gestione ha centrato l’obiettivo dichiarato di raddoppiare il patrimonio in gestione. È lui a seguire in prima persona l’affare con Elliott per il Milan.

La 'rosea' ha ricordato come la trattativa in esclusiva risalga all'inizio del mese di aprile. Ora sono previste altre due settimane di negoziazioni tra le parti. Entro fine mese, dunque, si capirà se Al Ardhi, che ieri si è presentato ai tifosi del Milan con un tweet in inglese, potrà avere quindi un ruolo operativo anche nel club rossonero. Via Rebic? Il Milan torna su un vecchio amore: le ultime news di mercato >>>

